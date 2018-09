Lungo il lago, di castello in castello

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), con tema “L’Arte di condividere”.

Arsago Seprio non poteva mancare a questa iniziativa e, come gli scorsi anni, partecipa attivamente mettendo in luce il suo piccolo gioiello: il Civico Museo Archeologico.

L’iniziativa proposta nel giorno di DOMENICA 23 SETTEMBRE coinvolge sia gli amanti della storia sia quelli della cultura con la presentazione del libro di Marco Corrias: “Il Grande Atlante Castellano del Verbano e del Canton Ticino”, un testo che diventa anche una guida per chi vuole recarsi in questi luoghi e scoprire le bellezze dei Castelli del territorio.

Una giornata all’insegna della storia e della cultura che vi permetterà di conoscere anche i reperti del Civico Museo Archeologico per terminare la serata con un aperitivo assieme.

«Vi aspettiamo DOMENICA 23 SETTEMBRE ALLE ORE 17.30 presso il Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio in Via Vanoni n. 20, per condividere e scoprire assieme tante curiosità attraversando il fascino della storia».

*evento gratuito