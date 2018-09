Mensa: l’assegnazione dell’appalto finisce al Tar

Il servizio mensa scolastico saronnese finisce al Tar per l’assegnazione del nuovo appalto del servizio.

L’appalto per un valore di circa 2 milioni di euro per i pasti delle scuole (materne, elementari e medie) e per quelli a domicilio forniti dal comune è stato assegnato, dopo due proroghe, a fine luglio alla Sodexo Italia. In realtà nel mese di agosto è arrivato il ricorso al Tar della Pellegrini il precedente gestore che aveva partecipato alla gara.

Sulla vicenda il sindaco Alessandro Fagioli ha dichiarato: “Rimaniamo in attesa della sentenza confermando comunque che il servizio sarà assolutamente garantito e che non ci sarà nessun aumento delle tariffe per le famiglie”. Proprio per tutelare i piccoli fruitori del servizio l’amministrazione ha disposto una proroga dell’assegnazione alla Pellegrini sino a fine dicembre.