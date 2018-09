Al Pirellone per ammirare il Panorama e le sculture in Lego

Le sedi milanesi di Regione Lombardia aprono al pubblico in una giornata speciale, per la gioia di bambini e genitori con la passione per i Lego e i panorama mozzafiato.

Domenica 16 settembre Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, sarà aperto dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30) e i visitatori potranno ammirare il panorama dal Belvedere Jannacci, al 31°piano, e poi tornare al primo piano per visitare la mostra di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, con circa 40 opere interamente realizzate in mattoncini Lego. Sempre domenica, negli stessi orari, sarà possibile visitare anche Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, e raggiungere il 39° piano per godere del panorama sull’intera città.

Un’occasione per conoscere Milano da un’altra prospettiva e per ammirare le opere di Riccardo Zangelmi, l’unico artista italiano ad aver ottenuto il “Lego Certified Professional”, assieme ad un gruppo ristrettissimo di sole sedici persone al mondo.

Tra le opere esposte a Palazzo Pirelli spiccano per dimensioni “Fly”, un invito a intraprendere il volo verso i propri sogni, che ha preso parte alla Biennale del Mosaico 2017 presso il Museo d’Arte della città di Ravenna e realizzata con circa 105.000 mattoncini. Imponente anche “Magic bunny” (108.000 pezzi) che apre a un mondo pieno di allegria e fiducia di “Hope”, la speranza, la più preziosa tra le aspirazioni, e “Chiedilo alle stelle” che raffigura un universo di sogni in cui immergersi e “Goat different”, una capretta libera a pois che esce dagli schemi. Complessivamente per questa mostra sono stati impiegati oltre 600 mila mattoncini Lego di differenti dimensioni e di 60 colori diversi.

All’ingresso di “Potere ai Piccoli” due poltrone rosse e un tavolino giallo sono posizionati per dare il modo a tutti i visitatori di sedersi e scattarsi selfie con barba, occhiali, bocca e cravatta, tutti realizzati in mattoncini LEGO.

La mostra, che ad oggi ha già registrato oltre 16.200 visitatori sarà aperta fino al 20 settembre, con ingresso libero dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30. Chiusa il sabato e aperta solo al mattino dalle 14 dalle 9.30 alle 13 nella giornata di venerdì 14 settembre.