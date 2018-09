In piazza i colori, le danze e le musiche del mondo

Anche quest’anno il cuore di Varese ospiterà la manifestazione “Le Piazze del Mondo – la festa dei popoli e delle comunità migranti del territorio”, promossa dal Coordinamento Migrante di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese. Lo slogan di quest’anno è IMPiAZZA LA PACE e la manifestazione sarà dedicata al tema della convivenza pacifica tra popoli e culture, con un particolare focus sulle buone prassi di accoglienza.

Per tutta la giornata di sabato 22 settembre Corso Matteotti, Piazza Podestà e Piazza Carducci, ospiteranno incontri, animazione bimbi, una biblioteca viaggiante, musica e danze del mondo. La manifestazione – che quest’anno compie dieci anni, è nata per offrire un’occasione di incontro e di condivisione di tradizioni e buone esperienze tra i cittadini di Varese e le numerose comunità straniere che hanno scelto la città come loro nuova casa.

Il centro storico e le sue piazze diventeranno per una giornata “piazze del mondo”: luoghi dove le persone, le loro storie, le culture si esprimeranno e si faranno conoscere sostenute dalle associazioni e sindacati che lavorano quotidianamente per l’accoglienza.

La manifestazione partirà già dal mattino e si animerà maggiormente nel pomeriggio. Di

seguito il programma.

Corso Matteotti

Per tutto l’arco della giornata, in Corso Matteotti, saranno allestiti gli stand delle comunità e delle associazioni e sindacati con spazi per gli stili di vita sostenibili, l’arte, l’artigianato e gli assaggi dal mondo.

Piazza Podestà

Dalle 15.00 alle 18.00 – Momenti di animazione per bambini. Laboratori di circo a cura di Spazio Kabum e laboratori creativi con Claudia la regina dei fiori. Sarà allestita la biblioteca viaggiante che offrirà ai passanti storie e pensieri dal mondo.

Piazza Carducci

Dalle ore 15.00 – danze folkloristiche a cura delle comunità di Perù, Ecuador, Filippine e Associazione Mexico per tutti. A seguire performance “La magia delle campane tibetane” a cura di Okhadhunga Nine Hill Association e letture di poesie da parte dei ragazzi ospiti presso lo Sprar di Coop. Lotta contro l’Emarginazione.

Ore 16.30 Tavola rotonda “Accoglienza per un’azione di pace”. Ospiti: Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare; Alessandra Governa, ex vicepresidente Altromercato, operatrice presso le frontiere di Lampedusa e Ventimiglia; Antonio Russo, responsabile immigrazione Acli nazionali; Francesca Zaupa, Officina Casona. Modera Lorenzo Fronte, sociologo ed educatore.

Ore 18.00 Chiusura in musica con la “Bandela del Ghezz”. Durante tutta la giornata sarà presente un banchetto dove approfondire e conoscere la campagna di raccolta firme europea “Welcoming Europe. Per un’Europa che accoglie” e Iniziativa del Coordinamento Migrante di Varese promossa da:

Acli provinciali di Varese, Associazione I Colori del Mondo, CGIL, CISL.

Collaborano le Associazioni: Acli Colf, Amnesty International Varese, Anolf, Anteas CISL, ARCI, ASDC Kabum, Ass. Mexico per tutti, Associazione TU.PRO.VA., Associazione VO.CE., Associazione Yacouba per l’Africa, Combinazione, Comitato Progetto Cernobyl, Comitato Varesino per la Palestina, Coop. Sociale Intrecci, Coop. Sociale Mondi Possibili, Coop. Lotta contro l’Emarginazione, Coord. Immigrati CGIL, CPIA, Donne in nero, Filmstudio ’90, GIT – Banca Etica, Good Samaritan, L’albero di Antonia, Libera Varese, Medici con l’Africa CUAMM, Okhadhunga Nine Hill Association, Officina Casona SCS, Refugees Welcome Italia, UISP.

Saranno presenti le comunità di: Afghanistan – Bosnia – Burkina Faso – Costa d’Avorio – Ecuador – Eritrea – Filippine – Isole Mauritius – Marocco – Messico – Nepal – Pakistan – Perù – Repubblica Democratica del Congo – Romania- Russia – Senegal – Siria – Sri Lanka – Tunisia – Ucraina – Venezuela.