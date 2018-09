“Prospettive vegetali”, il progetto del 26enne Castana a Palazzo estense

Ad inizio agosto vi avevamo raccontato la storia del varesino Giacomo Castana, un giovane che ha deciso tramite un crowdfunding, di girare l’Italia per documentare storie, vite e leggende del mondo vegetale e botanico italiano.

Ora quel progetto, che si chiama “Prospettive vegetali”, sarà presentato domenica 9 settembre alle ore 21 presso la sala matrimoni del Comune di Varese.

Varese è una tappa d’obbligo per Castana perché la nostra terra è stata ed è la culla di tante storie e realtà legate all’ambiente. Il 26enne dialogherà del suo progetto con il vicesindaco Daniele Zanzi e con altri imprenditori del settore.

«Sono felice di questo appuntamento – spiega il vicesindaco di Varese Zanzi -. Del resto Varese è una tappa obbligata: qui sorse la prima società in Italia di amanti del giardino, la gloriosa Società Orticola Varesina, qui nacque anche la prima rivista di orticoltura italiana, nel 1901, La Rivista Orticola, qui operarono maestri giardinieri,ibridatori, architetti paesaggisti di fama mondiale che hanno reso possibile la costruzione della città in un giardino, qui nel 1964 sorse il primo Consorzio italiano tra produttori di piante, qui sorse l’arboricoltura moderna italiana, qui sorse la prima scuola di tree climbing in Italia. Insomma Varese enclave dell’ambiente italiano e non solo. Una città che ha detto e potrà dire molto in questo campo. Un po’ se mi consentite il mio chiodo fisso per il destino vocazionale della nostra città, un modello italiano di sviluppo basato e collegato all’ambiente»