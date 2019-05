“Prospettive vegetali” arriva in Campidoglio

Avevamo raccontato il suo progetto: realizzare un documentario che indagasse sulle relazioni tra uomini e piante. Oggi il varesino Giacomo Castana, ideatore di “Prospettive Vegetali”, ci scrive per raccontarci come sta andando questa avventura che continua a portarlo in giro per l’Italia. A metà maggio infatti, era tra gli ospiti del “Villaggio per l’Educazione Ambientale” a Roma, un appuntamento voluto dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Eppure, Giacomo si chiede: perchè si parla ancora così poco di un tema tanto importante? Ecco la sua lettera.

Cara Varesenews,

ad agosto hai pubblicizzato il mio primo crowdfunding per realizzare un documentario che indagasse sulle relazioni tra uomini e piante ed a inizio marzo hai raccontato che Prospettive Vegetali avrebbe organizzato a Comerio il primo festival “Arte & Botanica”.

Oggi, dopo quasi un anno dalla prima volta, ti scrivo dopo aver realizzato “inconsciamente” il mio primo reportage giornalistico in senso stretto, quasi come se avessi avuto il tuo mandato per farlo.

Dopo aver prodotto 100 reportage di interesse botanico e raccolto 200 interviste percorrendo 14000km in tutta Italia grazie alle offerte libere di quasi 200 persone (a cui andrà una copia digitale del documentario), venerdì 10 maggio mi sono ritrovato per la prima volta circondato da telecamere, microfoni e giornalisti.

Ero in Campidoglio per il “Villaggio per l’Educazione Ambientale” voluto dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, avvallato dal Presidente della Camera Roberto Fico ed introdotto dal Sindaco di Roma Virginia Raggi. C’erano Sky, la Rai, Vista e molte altre testate, ma per fare cosa?

Mi scuseranno i molti virtuosi colleghi giornalisti, io sono solo un giardiniere, ma nella video rassegna stampa post-manifestazione non sono rimasto sorpreso di vedere la solita manfrina: servizi da 1 minuto e mezzo, filtrati da una voce narrante che snocciola i nomi dei “prestigiosi” partecipanti e spiega come si è svolta la giornata mettendo in luce gli occhi azzurri della magnetica Licia Colò.

Sì, tutto qui. Su Youtube ho trovato 13 video pubblicati (compreso il mio) che collezionano la ridicola cifra di 350 visualizzazioni totali. Per fortuna che c’è Facebook, dove il mio reportage, frutto di una raccolta di testimonianze iniziata mezz’ora prima dell’apertura e mezz’ora dopo la chiusura, conta nel momento in cui vi scrivo 2120 visualizzazioni.

Questa è la missione di Prospettive Vegetali sin dal primo giorno: se viene proposta l’istituzione di una giornata dedicata all’educazione ambientale ma nessuno ha veramente a cuore che questa cosa si sappia, indovinate come andrà a finire?

Indovinato. Non recupereremo MAI gli strumenti necessari, in termini di consapevolezza, per amare il nostro pianeta.

Ad maiora semper, Giacomo Castana