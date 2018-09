Il rifugio del Cai all’Alpe Solcio compie 70 anni

Un weekend in montagna, nell’aria frizzante del settembre oltre i mille metri, per festeggiare una ricorrenza storica. Godendo della bellezza dei monti oggi.

La Sezione CAI Gallarate ricorderà, nel fine settimana, la ricorrenza dell’acquisto e dell’inaugurazione del rifugio Piero Crosta all’Alpe Solcio di Varzo, a 1750 metri di quota.

Appuntamento sabato 8 e domenica 9 settembre 2018, in occasione del 70° anniversario: la sezione ha previsto diversi itinerari escursionistici di uno o due giorni, che convergeranno appunto al rifugio Crosta all’Alpe Solcio.

La Festa avrà il suo clou nel pranzo sociale della domenica, saranno ospiti autorità di Gallarate e Varzo nonché rappresentanti del CAI di Varzo ed il Presidente Cai Lombardia.

Il rifugio, costruito poco dopo il 1920 e che fu in precedenza “Albergo monte Cistella”, diventò nel 1935 una casa vacanze degli ex allievi rosminiani con la denominazione Domus Nostra e fu ben frequentato fino alla guerra, quando nel 1941 e 1942 cessò di funzionare.

Per operoso interessamento e del comm. Piero Crosta, primo Presidente della Sezione Cai Gallarate per decenni e che era anche dirigente dell’Associazione ex allievi Rosminiani, nel 1948 la Sezione acquistò l’immobile destinandolo a Rifugio alpino e mantenendo …per deferenza ai vecchi proprietari …la denominazione Domus Nostra con l’aggiunta “Cai Gallarate”.

L’8 agosto 1948, in una giornata piovosa, con una messa celebrata all’aperto e con la presenza del Comm. Piero Crosta e di numerosi soci veniva inaugurata la nuova vita del rifugio. Nel settembre 1957, venuto a mancare il Presidente onorario Pietro Crosta, che tanto si era adoperato per la sezione CAI e per l’acquisto del Rifugio, il Consiglio Direttivo decise di variare la denominazione del rifugio intitolandolo a Piero Crosta e celebrando l’evento in forma solenne… Passarono anni di attività (estiva) in cui il rifugio veniva tenuto e curato da soci volonterosi; nel 1970 il rifugio venne affidato a Gilberto Fox di Varzo che lo gestì fino al 1992. Si alternarono poi alcuni gestori e qualche anno di chiusura, finché nel giugno 2008 approdarono a Solcio Marina Morandin e Enrico Sanson, capaci ed entusiasti attuali gestori. Nel 2009, il rifugio è stato adeguato per l’apertura “anche invernale” perché fino ad allora era operativo solo nella buona stagione.

Con lo sviluppo dell’escursionismo invernale con le racchette da neve, il rifugio Crosta che è situato in ottima posizione e sempre accessibile in sicurezza dall’itinerario “del Maulone” è diventato una meta previlegiata dei “ciaspolatori”… un vero Paradiso delle Ciaspole.

Per informazioni: in sede sociale Cai, via Olona 37, martedì o venerdì sera