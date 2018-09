Scende dall’auto in A-8, donna travolta e uccisa

Forse aveva bucato, o aveva notato un’avaria e pensava che l’auto ferma in autostrada fosse un pericolo.

Per questo è scesa con l’intento di mettere in sicurezza le sue due bimbe di 5 e 7 anni.

Ma in quel momento – erano le 20.15 di ieri, martedì 11 settembre – è sopraggiunta un’auto che l’ha falciata, uccidendola sul colpo.



È la cronaca di quanto avvenuto lungo l’Aautolaghi superata la barriere ai Milano, all’altezza di Rho-Fiera, dove ha trovato la morte una donna di 38 anni.

Nell’incidente stradale è rimasta coinvolta anche un’altra donna, ferita gravemente e portata in codice rosso all’ospedale Niguarda: era scesa da un secondo veicolo con l’intento di aiutare quella donna in panne con due bimbe piccole.

La dinamica precisa di questa tragedia è tuttavia ancora da verificare con precisione, ed è al vaglio della polizia stradale dell’Autolaghi competente per territorio.

L’auto sulla quale viaggiava la donna viaggiava in direzione Milano.



Sul posto sono stati chiamati i soccorsi arrivati con tre ambulanza da Rho, Saronno e Legnano, oltre a due mezzi medicalizzati del 118 di Varese e Milano.

Sono rimasti feriti in modo lieve anche due uomini che viaggiavano sull’auto che ha investito la vittima.

Le due bambine non sono ferite ma sono state portate all’ospedale sacco per accertamenti.