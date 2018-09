A scuola… si va in bici!

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, finalmente, sono stati sostituiti gli stalli portabici alla scuola Ada Negri di Cardano al Campo.

«La nuova struttura, fortemente voluta dalla locale Associazione Fiab Amicinbici e dai numerosi genitori ed insegnanti, è stata recentemente installata a cura dell’Amminstrazione Comunale, assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni» spiega Luigi Iametti, portavoce di Fiab Amicinbici, la sezione locale che da anni promuove l’uso della bici nella quotidianità e per turismo.

Composta da una tettoia e da circa 35 posti bici, la rastrelliera sarà a disposizione degli oltre 300 alunni dell’Ada Negri che vorranno utilizzare la bici per andare a scuola. «Un altro atto concreto per la mobilità sostenibile: nei brevi percorsi, la bicicletta è vincente». E proprio la scuola è un buon banco di prova, perché di solito le distanze da coprire non sono ampie e perché è il periodo in cui – da ragazzini – si acquisiscono le buone abitudini. «Adesso speriamo nell’ apprezzamento dei genitori e conseguente positivo comportamento».