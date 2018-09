Una sera di “dolce far niente”, ricordando Eleonora

Una serata speciale, per ricordare una ragazza che non c’è più e portare avanti una battaglia importante.

E’ l’invito dell’associazione “Eleonora Cocchia -Vivere a Colori” che sabato 6 ottobre (alle 19), in collaborazione con “Dolce far niente” di Tradate, organizza la serata “Dolce far niente per Vivere a Colori”.

Una serata molto particolare, per un aperitivo di grande effetto, che sarà l’occasione per sostenere l’associazione intitolata ad Eleonora Cocchia, morta per un tumore a soli 17 anni. Un’associazione che la mamma e il papà di Elenora hanno voluto creare a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai giovani pazienti oncologici.

La serata, ideata da Sonia (titolare di Dolce far niente) e Nadia (presidente dell’Associazione), sarà allietata dal jazz del Peppe Santangelo New Quartet Live 2018, uno dei più grandi esponenti del jazz varesino.

Per gli ospiti anche doni gentilmente offerti dai tanti esercizi commerciali di Tradate, e non solo, che sostengono l’Associazione.

La serata è a numero chiuso e la prevendita si effettua direttamente al Dolce far niente (in corso Bernacchi 44, Tradate) e presso l’Associazione Eleonora Cocchia (tel.‭ 338 5636501‬).