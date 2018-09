Tanti amici in campo per “L’assist del cuore”

Il maltempo che ha fatto slittare di 24 ore (da sabato la manifestazione si è spostata a domenica) non ha certo rovinato la festa dei partecipanti alla 1a edizione de “L’assist del Cuore”, la giornata che ha legato il basket alla solidarietà sui nuovi campetti di Casbeno.

Il torneo, coronato da musica e banco gastronomico, organizzato dal trust “Il basket siamo noi” e dagli “Amici di Luca” è servito per raccogliere fondi da destinare alla missione peruviana condotta dall’ex parroco di Casbeno, don Luca Zanta. Inoltre l’occasione è stata perfetta per inaugurare proprio la sede di gioco, i playground di via Castellini, alla presenza degli assessori Francesca Strazzi e Dino De Simone.

Quasi cento i partecipanti al “3 contro 3” sotto canestro, con centinaia di persone che hanno preso posto ai bordi del campo ad applaudire i giocatori o trascorrere qualche ora in allegria con la possibilità di fare del bene. Tra gli ospiti anche i rappresentanti della Handicap Sport Varese – Antonio Bazzi e Mauro Fiorentini – in vista del prossimo campionato di basket in carrozzina che i biancorossi giocheranno in Serie A1. Infine, le finali del trofeo senior, hanno visto la vittoria della squadra dei “Lavapiatti”.