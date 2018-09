Torna lo street food in piazza a Gallarate

Il 21, 22 e 23 settembre torna a Gallarate in Piazza Garibaldi, la grande festa dello Street Food. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione alla musica e all’arte, con ingresso gratuito e orario continuato. Una grande festa per la città realizzata con il patrocinio del Comune di Gallarate e in collaborazione con ASCOM Gallarate e NAGA, inserita nel contesto della seconda edizione di Gallarate Città Aperta, un evento a cura di Chocolat Pubblicità. Un grazie speciale ad Acqua San Bernardo.

25 food truck super selezionati, il meglio che si possa trovare sul mercato nazionale, veri e propri ristoranti su ruote – tanti di loro sono proprio ristoratori che hanno affiancato ai loro ristornati un mezzo itinerante – che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, e davvero per Gallarate c’è stata la miglior selezione possibile con grandi novità per questa terza edizione che è ormai diventata un appuntamento fisso per la città. E le novità partono proprio dai truck food a partire da Velia, con una raffinata cucina piemontese e una romantica roulottina, il vero Panuozzo di Gragnano, la gustosissima cucina toscana de Il Barroccio Del Mugello e la doppietta dei nostri amici I Baccalà e I Polli con il miglior cartoccio di pesce fritto che abbiate mai assaggiato e le nuovissime alette di pollo fritto. Abbiamo anche chi fa delle focacce un’opera d’arte, i ragazzi di Grano Puro con le loro focacce gourmet e la cucina tipica ligure di Belin che pesto, ma soprattutto arrivano lori, i semi finalisti di Street Food Battle 2017, Andrea e Marco di Asian Crossover con il miglior cibo asiatico e fusion mai provato su ruota.

Ci sono poi “gli intramontabili” perché senza di loro lo street food non sarebbe lo stesso: le polpette di Diego Abatantuono di The Meatball Company, i bocadillo di Dillo, i fantastici cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana. Picanhas Cube, la cucina Peruviana di El Panchito e Las Bravas Street Food con la paella e le mitiche tapas spagnole. Gli attesissimi panini con polpo di Da Mama, lo gnocco fritto dei ragazzi di Gnoko e gli hamburger di BBQ Valdichiana. E ancora la cucina pugliese de I Risatini, gli arrosticini di Apetitosa e per i più piccini il gli hot dog di Pop Dog.

LA GRANDE MUSICA

Urban & Lake Street Food Festival non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi. A partire dall’esibizione delle Ballerine Luminose di venerdì 21 settembre alle 22.00. Ma soprattutto una straordinaria selezione musicale in partnership con importanti realtà locali. Si parte venerdì 21 alle 18.00 con il Dj seta a cura di SHED Club, a seguire alle 20 la musica live di Acoustic Cats si chiude dalle 22 alle 24 con l’attesissima esibizione in consolle dal tetto del nuovissimo UD Menny di Luca Kyashan.

Sabato 22 settembre si riparte alle 18.00 con il Dj seta a cura di SHED Club e a seguire alle 20 è la volata della serata targata Trashmilano, si chiude dalle 22 alle 24 ballando e cantando come non avete mai fatto in vota vostra, in compagnia di con una new entry nel nostro circuito il Dj Lorenzo Poletti.

Domenica 23 settembre si vola altissimi con la collaborazione di Carù Libri e Dischi, alle ore 18 aperitivo soul con Gary Hudson (aka Alex Gariazzo), un tributo al suono Motown della metà degli anni sessanta e allo stesso tempo con un suggestivo groove contemporaneo. Non è solo un cantante, ma anche un Songwriter e un dotato chitarrista che ha vissuto gli ultimi vent’anni calcando i palchi dei principali festival europei così come dei piccoli clubs prestando la sua voce e le sue chitarre a progetti diversi dalle sessions in studio agli spot pubblicitari, collezionando svariate e numerose apparizioni televisive e radiofoniche con la Treves Blues Band. Collabora con i cantautori americani Michael McDermott e Jono Manson e ha condiviso il palco e la sua chitarra con diversi artisti internazionali. Dalle 21.00 si chiude con il Dj set di Dj Marvin un vero e proprio juke box umano che accontenterà tutte le età per due ore di super revival di chiusura di Urban Street Food Festival.

PER I BAMBINI

Laboratori ed esibizioni di giocoleria, giochi e laboratori creativi, truccabimbi e tanto divertimento tutti i giorni.

Dove:

Gallarate, Piazza Garibaldi

Orari:

Venerdì 21 settembre dalle 18.00 alle 24.00.

Sabato 22 settembre dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 23 settembre dalle 11.00 alle 23.00.

Parcheggi consigliati:

Seprio Park Via Bonomi, Gallarate (VA) – 310 posti auto coperti – Orario: h24 – Tariffe agevolate su http://www.amsc.it/seprio-park/

Area Mercato Via Torino-Via De Magir, Gallarate (VA) escluso sabato 30 – Gratuito

Metro Park Viale Milano Gallarate (VA) – Gratuito

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/lakestreetfoodfestival/