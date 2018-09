“Tutti in bici per i comuni”, si pedala per il bene dell’ambiente

Sabato 29 settembre la bicicletta sarà nuovamente protagonista nella 4° edizione dell’evento organizzato in maniera congiunta dalle amministrazioni comunali di Malnate e Vedano Olona nell’ambito della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile.

I cittadini malnatesi sono invitati alle ore 14.00 in Piazza delle Tessitrici per l’oramai usuale “pedalata per le vie della Città”. I cittadini vedanesi si ritroveranno invece nel piazzale del cimitero per la registrazione e la partenza alle ore 15.00.

Il programma prevede che, una volta partiti, i “cortei” di Malnate e Vedano percorrano un itinerario di circa 8 km in ambito urbano, incontrandosi nel parcheggio delle scuole di via Gasparotto; da lì i ciclisti convergeranno nuovamente in piazza per un momento di festa.

In piazza delle Tessitrici a partire dalle ore 16.30 avranno luogo una serie di attività quali l’esibizione monociclistica a cura di Varese Insubria Unicycle, e lo spettacolo de Twenty Trial freestyle, l’esposizione e prova delle bici a pedalata assistita, e i giochi di abilità sui pedali per grandi e piccini.

Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di prova gratuita del monociclo o delle bici elettriche a pedalata assistita, oltre che di effettuare gratuitamente il “tagliando” alla propria bicicletta, usufruendo degli interventi di piccola manutenzione dei volontari. A tutti verrà infine offerta una golosa merenda.

Alle ore 17.30 circa è prevista la chiusura della manifestazione ed il rientro dei partecipanti di Vedano Olona. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Da anni la collaborazione tra le Amministrazioni di Malnate e quella di Vedano Olona sul tema della Mobilità Sostenibile va ben oltre l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione quali quello del prossimo 29 settembre; va infatti segnalata l’importanza di un’azione sinergica che ha portato i due Comuni all’ottenimento di importanti risultati quali ad esempio il finanziamento per la realizzazione della così detta “ciclabile di fondo valle”, o del finanziamento ministeriale per la messa in sicurezza dei percorsi casa scuola-casa lavoro.

Tra le attività messe in campo in maniera congiunta dagli Assessori con delega alla Mobilità Giuseppe Riggi (Malnate) e Giorgia Adamoli (Vedano Olona) per sensibilizzare i propri concittadini a temi quali l’uso di mezzi differenti dall’auto per gli spostamenti in ambito urbano, vi è infine la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), che vede e vedrà le due Amministrazioni collaborare fianco a fianco, per sfruttare al massimo il valore aggiunto che solo un’interlocuzione a livello sovraccomunale tra comuni contermini può dare.

Un ringraziamento particolare ai comandi di Polizia Locale, Protezione civile, Associazione Carabinieri in congedo, Proloco Malnate e gruppo camminatori “Diamoci una mossa” per la collaborazione attiva.