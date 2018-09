Un fine settimana a misura di bambino

Complice il bel tempo, questo primo finesettimana d’autunno invoglia ad uscire grandi e piccini. E tra spettacoli, laboratori attività ed eventi dedicati ai più piccoli, le famiglie di Varese hanno solo l’imbarazzo della scelta.

SPETTACOLI

Arcisate: Draghi, giullari, principesse e cavalieri animeranno la cittadina nelle giornate di sabato e domenica per Arcisate in fiaba > il programma

Cardano al Campo: L’autunno cardanese parte questo fine settimana con SbocciArt, il festival dell’arte di strada con una carrellata di spettacoli di acrobati, giocolieri, artisti circensi musica e giro in mongolfiera > Scopri i dettagli

Tradate: Per tutto il pomeriggio di domenica spettacoli, escursioni e laboratori alla scoperta del “Bosco incantato” del parco Pineta > Per saperne di più

LABORATORI

Varese: Bambini con le mani in pasta grazie a decine di laboratori proposti dalla quinta edizione del festival Bambini con gusto > Leggi di più

Varese: piccoli scultori come Barry X Ball crescono con i laboratori della domenica pomeriggio a Villa Panza > Come partecipare

Somma Lombardo: decine di laboratori per grandi e piccine domenica per il festival ManualMente a Molino di Mezzo > I dettagli

Angera: Il laboratorio proposto per sabato dalla biblioteca per far rivivere la Leggenda della principessa del Lago > Leggi

ESURSIONI

Varese: il cartellone di Nature Urbane riserva alle famiglie con bambini dieci giorni di appuntamenti per scoprire le meraviglie della città e dei suoi dintorni >Il dettaglio delle iniziative

Varese: Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei fiori per scoprire il bosco e i suoi animali > Leggi di più

Casalzuigno: escursioni guidate da Villa dalla Porta Bozzolo alla scoperta della Valcuvia > Leggi qui

Comerio: piccoli speleologi alla scoperta della Grotta Rameron grazie alle visite guidate domenicali > Scopri i dettagli

CACCE AL TESORO

Varese: domenica pomeriggio all’Isolino Virginia c’è la Caccia al tesoro archeologica > Scopri di più

Busto Arsizio: Caccia al quadro domenica pomeriggio a Palazzo Marliani Cicogna con la giocomerenda: Missione…possibile! > Qui maggiori info

SPORT

Busto Arsizio: “Sport per tutti” sabato 22 settembre con 54 società sportive in piazza > Leggi qui



Varese: a margine del Memoria Sacchetti il Rugby Varese propone per sabato pomeriggio, dalle 14 alle 17 l’Open Day del Minirugby al Campo Primo Levi di Giubiano > Leggi i dettagli