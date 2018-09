Metti una domenica alla scoperta della Grotta Remeron

Escursioni guidate ogni domenica di settembre alla scoperta dei segreti della Grotta Remeron: un monumento naturale all’interno del Parco del Campo dei Fiori, che offre a grandi e piccini la possibilità di un’avventura da veri speleologi.

L’esplorazione della grotta Remeron è suggestiva sin dal primo passo: per entrare nella galleria bisogna intrufolarsi in un’apertura ristretta (circa un metro e mezzo per due, la parte più stretta dell’intero percorso) da cui parte il cammino illuminato e attrezzato con scale antiscivolo in pietra (172 gradini) con doppio corrimano. Si arriva così alla prima sala e da qui si imboca la discesa lungo la Via del Fondo, dove si iniziano a comprendere le vere dimensioni della grotta, esplorata per la prima volta da Bertarelli nel 1900. Lungo la discesa (50 metri di dislivello rispetto alla partenza), depositi di sostanze minerali differenti, piccole stalattiti e pozzi. Si raggiunge così il Grande Salone, durante l’inverno popolatissimo di pipistrelli, sormontato da due camini ancora inesplorati. Qui, ogni anno a Ferragosto, si celebra una Messa speciale.

Nel complesso l’escursione dura circa 3 ore . Si parte dalla Colonia elioterapica di Barasso. Da qui si snoda nel bosco il sentiero sterrato di circa 1700 metri (250 metri di dislivello e un tempo stimato di percorrenza di 45 minuti), che porta all’ingresso della grotta.

Il percorso è adatto ai bambini dai 5-6 anni di età. Per i più piccoli è invece consigliabile avere uno zaino porta bebé. La temperatura all’interno della grotta è costante: 8°C durante tutto l’anno. Quindi, a prescindere dal meteo, nello zaino assieme all’acqua e a qualche snack, è bene prevedere anche dei vestiti più pesanti con cui coprirsi durante la discesa (come maglioni, felpa o k-way). Consigliate scarpe da trekking o da ginnastica.

Il punto di ritrovo per visitare la grotta è la Colonia elioterapica “Casa del Sole” di Barasso, in via al Piano 8. Prossime aperture estive: 9-16-23-30 settembre.

Il costo è di 5 euro a persona, gratis per i bambini fino a 13 anni compiuti.

Grotta Remeron

Frazione Mattello (Comerio), sentiero 12

Numero Verde 800 090 239

www.grottaremeron.net

info@grottaremeron.it