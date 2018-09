Un Sorriso per il Ponte colora la città

Grande festa a Varese per il tradizionale appuntamento de “Un Sorriso per il Ponte” con giochi di piazza, una grande ludoteca all’aperto, con tantissime attrazioni per trascorrere una domenica di gioco con la famiglia.

Galleria fotografica Un Sorriso per il Ponte 2018 4 di 25

I bambini e le famiglie possono liberamente partecipare a tutte le attività proposte e assistere agli spettacoli, per tutta la giornata. E’ richiesto solo un piccolo contributo di 7 euro a bambino che sarà interamente devoluto ai reparti pediatrici del nuovo ospedale materno infantile. Un gustosissimo stand gastronomico e prodotti freschi da forno fatti al momento, soddisfano i palati più esigenti.