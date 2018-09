Un sorriso per il ponte: una domenica di giochi in centro città

Domenica 30 settembre, il centro di Varese si trasformerà in una gigantesca ludoteca. Torna, infatti, “Un sorriso per il ponte”, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per sostenere l’ospedale pediatrico.

Dalle 10 alle 19, moltissime le attività e le attrazioni per tutta la famiglia e un gustosissimo stand gastronomico.

Il programma potrebbe subire piccole variazioni.

Ore 10.00

Apertura manifestazione “UN SORRISO PER IL PONTE” – piazza Monte Grappa – palloncini e clowns

Trenino lillipuziano – con partenza e arrivo in Piazza Montegrappa

Dalle ore 10.30 alle 19.00

Laboratori creativi – via Volta, via Marconi

Gonfiabili – piazza Repubblica

Truccabimbi – piazza Repubblica

Torneo minibasket AQUILOTTI – piazza San Vittore

Bolle giganti – piazza Repubblica

Ospedale dei pupazzi – piazza Battistero

Accademia dei pompieri – piazza Montegrappa

Supereroi con animazioni varie – piazza Repubblica e itinerante

Animazione clown – tutte le piazze

Dalle ore 11.00 PRANZO E CENA STAND GASTRONOMICI E BEVANDE

Salamelle, patatine e tanto altro – via Volta

Costine alla brace – via Volta

Pane, pizza e dintorni” – piazza Podestà

Ore 11.00

Spettacolo di animazione “Bula bula – piazza Montegrappa

Ore 15.00

Supereroi baby dance – piazza Repubblica

Dalle Ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle Ore 14.00 alle ore 18.00 ogni 45 minuti

Laboratorio esperienziale – via Marconi

Dalle Ore 15.00 alle ore 18.00 ogni mezz’ora

Fiabe animate – via Marconi

Ore 15.15

Spettacolo di ginnastica ritmica – Centro Commerciale “Le Corti”

Ore 15.30

Spettacolo di Gran Magia – piazza Montegrappa

Ore 16.00

Tutti al Circo – piazza Repubblica

Ore 16.30

Spettacolo di ginnastica ritmica – piazza Montegrappa

Supereroi baby dance – Centro Commerciale “Le Corti”

Ore 17.00

Spettacolo Tutti in pista. La magia del circo. – piazza Montegrappa

Ore 17.15

Spettacolo di cani – piazza Repubblica

Ore 18.00

Premiazioni torneo di minibasket Aquilotti – piazza San Vittore