Il Varese cerca il riscatto contro la giovane Union Villa

Obiettivo rialzarsi: il Varese uscito scottato dall’arena di Venegono Superiore ha subito l’occasione per il riscatto. Domenica 30 settembre, al “Franco Ossola” (15,30), i biancorossi disputeranno il terzo derbyino stagionale dopo quelli con il Verbano e con i rossoblu di Spilli.

Mister Domenicali ha dovuto lavorare, in questi giorni, anzitutto alla sostituzione di Nicolò Bianchi, il terzino sinistro espulso domenica scorsa e fermato per un turno dal giudice sportivo. Il tecnico ferrarese ha scelto al suo posto un altro canterano biancorosso, Momo M’Zoughi, dopo che a Venegono era stato Mauro ad adattarsi in quella posizione.

Il Varese dovrebbe cambiare qualcosina anche dalla cintola in su: a metà campo, accanto a Gestra, salgono le quotazioni dell’argentino Etchegoyen che dovrebbe aver superato Conti per una maglia da titolare. In attacco, dove restano imprescindibili sia Camara sia Scaramuzza, a partire dalla panchina dovrebbe essere Piqueti. Il nazionale guineiano aveva giocato “a fiammifero” contro la Varesina: avvio di fuoco ma spegnimento piuttosto rapido, un po’ a causa della condizione un po’ perché gli avversari gli hanno preso le misure. Poco male, perché uno come Piqueti ha le qualità per spaccare la partita entrando in corsa. Davanti dovrebbe dunque tornare titolare il giovane Buba Silla con Vegnaduzzo che mantiene la sua posizione “di rincorsa” in attesa di una condizione più duratura.

Gianluca Antonelli, tecnico Union Villa

Sul fronte Union Villa, la squadra di Antonelli deve fare i conti con due assenze pesanti, quella di capitan Pacifico (problemi a un ginocchio) e quella di Augliera, uscito dopo 3′ di gioco domenica scorsa per una forte botta alla caviglia. I rossoblu – squadra dall’età media molto bassa – hanno nel portiere Rota un prospetto interessante e si presentano a Masnago con i tre punti in classifica ottenuti all’esordio contro l’Ardor Lazzate. I cassanesi hanno poi perso a Castellanza e in casa, di misura, contro il Busto 81.

DIRETTAVN

La partita di Masnago sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con il consueto liveblog già attivo dal venerdì sera con notizie, informazioni e con il pronostico-sondaggio pre partita. I lettori possono intervenire scrivendo nello spazio commenti o usando – su Twitter o Instagram – gli hashtag #direttavn e #vareseunionvilla. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.