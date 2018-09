Violenza di genere, Luino aderisce alla “rete”

L’Ambito distrettuale di Luino con il suo Capofila – Comune di Luino – aderisce alla RIV : Rete Antiviolenza Interistituzionale Territoriale di Varese in cui sono presenti, oltre al Comune di Varese che ne è il Capofila, altri 7 Ambiti distrettuali, la Prefettura, la Questura e le Forze dell’Ordine, gli enti della realtà istituzionale sanitaria e socio sanitaria e i centri antiviolenza e le associazioni di volontariato che si occupano del tema anche attraverso l’erogazione di servizi per la tutela e la protezione della donna che subisce violenza.

La Rete opera perchè la cultura e la pratica della prevenzione e del contrasto della violenza di genere possano radicarsi sul territorio e produrre azioni positive.

Al fine di far conoscere la realtà e le funzioni della Rete, il Comune di Varese in collaborazione con il Comune di Luino e con l’Ambito distrettuale organizza per giovedì 27 settembre 2018, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Luino un incontro di scambio e confronto sulla Rete RIV rivolto ai Comuni, nella dimensione politico-amministrativa e in quella tecnica, ai Servizi Sanitari e Sociosanitari, alle Forze dell’Ordine alle realtà associative impegnate nel compito di tutelare e proteggere, insieme alle Istituzioni, le donne oggetto di violenza

«L’apertura dello sportello antiviolenza in Luino ed aver aderito alla Rete Interprovinciale,sono stati passi importanti nei confronti della tutela della donna.- commenta l’Assessore Caterina Franzetti – Essere nella rete, significa avere uno sguardo oltre all’emergenza e capire che il fenomeno si elimina con interventi strutturali. Non servono più solo le giornate commemorative, che stanno esaurendo il loro tempo. Serve impegno, e unità d’intenti e la Rete va in questa direzione!»