West Nile virus, un caso in città e parte la disinfestazione

Il Comune di Castellanza ha ricevuto la segnalazione da parte di Ats Insubria della positività al West Nile Virus di un residente nella zona via Don Minzoni / Monsignor Colombo. Il secondo caso nella zona dopo quello registrato a Legnano nei giorni scorsi.

«Anche se non è possibile sapere dove sia stato effettivamente contratto il virus e non si registrano particolari criticità – spiega il Comune – nel rispetto delle indicazioni di Ats in tema di contenimento delle zanzare e del Piano nazionale di sorveglianza e risposta al West Nile, dalle 24 di domani, 14 settembre, fino alle 6 del mattino di sabato, in via cautelativa verrà eseguita una dezanzarizzazione straordinaria, in aggiunta alle disinfestazioni programmate che si susseguono da maggio a ottobre».

«Si interverrà con larvicida e adulticida e con prodotti registrati per uso civile e sul verde pubblico. Come misura precauzionale i residenti delle vie interessate dovranno chiudere le finestre, tenere in casa gli animali domestici e le loro ciotole con acqua e cibo, ritirare i panni stesi all’aperto».

L’intervento sarà ripetuto, dalle 21.00 alle 23.00 di mercoledì 19 settembre su tutto il territorio cittadino.

ATS già nella mattina di Venerdì 14 settembre eseguirà un trattamento contro le larve di zanzare in tutti i tombini su strada.

Il sito internet comunale www.comune.castellanza.va.it, in Home Page e nella Sezione Ambiente (qui) riporta informazioni sugli accorgimenti da adottare per limitare la proliferazione delle zanzare e sui rischi reali connessi al West Nile Virus.

L’area interessata è quella tra le vie Don Minzoni/Monsignor Colombo.