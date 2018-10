4 spettacoli teatrali per bambini e ragazzi a Lugano

In settimana arriva al Teatro Foce di Lugano la sezione “yung&kids” del Fit, Il Festival Internazionale del Teatro e della scena contemporanea. E sono quattro gli spettacoli in calendario per giovani e piccolissimi.

Si comincia mercoledì 3 ottobre alle ore 10 con “Baby Terra”, spettacolo ideato per spiegare ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni la nascita del nostro pianeta con l’aiuto di due buffi e magici personaggi che la fanno nascere e devono prendersene cura, senza le istruzioni, come due veri genitori.

Seguendo lo stesso filone giovedì 4 ottobre la proposta riguarda i bambini dagli 8 anni in su: alle ore 14 andrà in scena “L’universo è un materasso”, della Compagnia del sole, per raccontare la storia del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica, tra soliti dubbi e qualche risata.

Due gli appuntamenti nel finesettimana: sabato 6 ottobre alle ore 18 è di scena “Parla con mia madre” , mentre domenica pomeriggio alle ore 16 la compagnia “Teatro La Ribalta” propone “Ali” (nella foto), spettacolo adatto a tutti che racconta di grandi scelti partendo dall’incontro-scontro tra un uomo e un angelo caduto dal cielo.

Per dettagli e info costi consultare il sito www.fitfestival.ch