Angei: “Non c’e sicurezza in zona stazioni”

«I fatti dimostrano ci sono zone della nostra Città, come l’area delle stazioni, ad alta frequentazione di immigrati, dove la sicurezza non è di casa». Si esprime così Stefano Angei, Coordinatore cittadino MGP-Lega Giovani, commentando quanto accaduto ieri sera, 4 ottobre 2018, davanti alla Stazione Nord di Varese.

«Intorno alle 19.30 io e gli altri pendolari, al rientro in Città, abbiamo assistito all’ennesima rissa tra stranieri, che ha comportato l’intervento delle Forze dell’Ordine e di un’ambulanza – spiega Angei – Questa la situazione che si vive ogni giorno nell’area tra le stazioni e viale Milano, dove personaggi con atteggiamento minaccioso sostano da mattina a sera, creando una situazione di insicurezza che spesso sfocia in fatti come quello di ieri».

«La sicurezza a Varese non è più garantita – ha aggiunto Angei – la giunta Galimberti e in particolare l’assessore Zanzi, che gestisce le deleghe relative alla sicurezza insieme al sindaco, non sono in grado di garantire la tranquillità dei Cittadini».