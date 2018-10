Apre il nuovo Tigros di Solbiate Olona

Anche l’altra Solbiate, quella che si affaccia sulle rive dell’Olona, ha il suo nuovo Tigros. Aprirà i battenti ufficialmente domani, 31 ottobre, il nuovo supermercato della catena varesotta che va a sostituire il piccolo punto vendita in paese, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale.

Galleria fotografica Inaugurazione del Tigros di Solbiate Olona 4 di 10

Il nuovo punto vendita da 1500 mq non sarà grande come quello sulle rive dell’Arno ma è dotato di ampio parcheggio e servizio Tigros Drive, è stato realizzato in via Rossini, nella grande area ex-Sir al centro di un grande piano urbanistico nel quale era inserito anche il supermercato.

Nell’inaugurazione con le autorità, i dipendenti e la stampa il presidente di Tigros, Paolo Orrigoni, ha voluto ricordare Mohammad Niaj, il 21enne del Bangladesh che lavorava per una cooperativa all’interno del centro logistico di Cassano Magnago, deceduto dopo essere stato investito con la sua bicicletta, proprio mentre si recava al lavoro: «Ho chiesto a don Fausto una preghiera per lui – ha detto Orrigoni – grazie al lavoro e al sacrificio di persone come lui questa azienda può continuare a crescere».

Dopo i ringraziamenti ha chiamato al taglio del nastro il costruttore e l’architetto del supermercato definendoli “gli altri due indagati oltre al sottoscritto”, una battuta che però è anche una presa di posizione precisa rispetto all’indagine aperta dalla magistratura sul cantiere di via Rossini che aveva comportato anche un breve stop ai lavori.

Il sindaco di Solbiate Olona Luigi Melis ha invece sottolineato l’importanza del recupero di un’area rimasta abbandonata per molti anni e che ora verrà trasformata dal supermercato e anche dalla realizzazione di una serie di edifici residenziali:«Un’opportunità per i solbiatesi per l’indotto che creerà e una soluzione che ha già portato lavoro».