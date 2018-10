Arrestato con hashish e coca: “Spaccio perchè non trovo lavoro”

«Sono disoccupato, con lo spaccio guadagno 200 euro alla settimana». Così si è espresso davanti al giudice Valeria Recaneschi un 45enne di Casorate Sempione, perito elettrotecnico, pregiudicato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate ieri con 100 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, trovati nella sua abitazione.

I militari lo avevano pizzicato con una parte della sostanza stupefacente nei pressi della sua abitazione e poi hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione. Da tempo lo tenevano sotto osservazione in quanto noto frequentatore dei locali della zona.

L’uomo, che ha anche ammesso di fare uso di droga, ha ammesso di essere uno spacciatore ma di farlo perchè non trova lavoro stabile: «Quest’estate ho lavorato in un parcheggio per due mesi ma poi mi hanno lasciato a casa – racconta al giudice – vivo in un monolocale all’interno di una casa di corte».

Processato per direttissima questa mattina, giovedì, per lui è stata decisa la misura dell’obbligo di firma in attesa del processo.