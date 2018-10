Arrivano i dossi all’incrocio “maledetto” tra via Galvani e Isonzo

Le auto che si scontrano ed entrano nelle vetrine dei negozi saranno un lontano (e brutto) ricordo per l’incrocio tra via Galvani e via Isonzo. Martedì sera il consiglio comunale ha infatti approvato una variazione di bilancio che permetterà di realizzare un dosso in tutto l’incrocio.

La soluzione dovrebbe essere la risposta definitiva a quello che l’assessore Max Rogora definisce «un triangolo delle Bermuda». Il cambio della viabilità varato qualche mese fa non sembra aver sortito effetti e quindi ora si procede con una soluzione che dovrebbe essere definitiva. Con l’innalzamento dell’incrocio, infatti, gli automobilisti saranno costretti a rallentare e ad attraversare l’intersezione a velocità ridotta.

Con lo stanziamento di risorse interventi simili saranno realizzati anche in via Chisimaio (qui con l’arrivo di due dossi) e in via Torino. Tre interventi che andranno ad operare su alcuni dei punti più critici della città. «L’assessore Rogora mi ha presentato una lista di 55 dossi da realizzare -spiega Antonelli- ma una piattaforma rialzata costa anche 40.000 euro e trovare i soldi per fare tutto non è facile».