I besnatesi al voto per il bilancio partecipato 2018

È ormai una pratica consolidata: a Besnate i cittadini scelgono direttamente come impiegare una parte delle risorse a bilancio.

Dopo la fase di presentazione dei progetti candidati, sabato 27 ottobre si vota. Urne aperte dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, alla Casa delle Culture di via Mylius (alle 9.30 assemblea iniziale).

Ma quali sono le idee proposte dai besnatesi? Sono dieci in totale:

1- biblioteca multimediale con ristrutturazione ambienti

2- sistemazione area esterna casa delle culture – Auser 4- accessibilità vicolo Scafetta

5- palazzetto dello sport: miglioramenti e risparmio energetico

6- cestini per fido

7- caccia il piccione

8- area fitness via Monte Rosa

9- bocciodromo

10 ricarichiamo i giovani besnatesi: prese di ricarica cellulari e diffusori musicali terrazza sulle Alpi

Una sfida positiva dentro al paese, che ha visto mobilitarsi singoli e anche alcune associazioni nel condividere sui social la “pubblicità elettorale” delle singole proposte sostenute.

A volte i tempi di realizzazione dei progetti votati dai cittadini richiedono tempi lunghi per i vincoli burocratici (ne sanno qualcosa, ad esempio, a Gallarate) ma questo non è il caso di Besnate: nella mattina del 25 ottobre è stato infatti ufficialmente inaugurato lo spazio realizzato sulla base delle scelte del bilancio partecipato del 2017.