Brandolini a La casa in piazza: “Un appuntamento che mi piace molto”

Lorella Brandolini è nel mercato immobiliare da anni. Con la sede a Luvinate si occupa di una larga zona dove convivono abitazioni di lusso e appartamenti di prestigio con locali alla portata di giovani coppie. È una fedele presenza alla borsa immobiliare che Camera di Commercio promuove in piazza a Varese

Qual è lo stato del mercato immobiliare nella nostra zona?

Abbiamo riscontrato un maggiore interesse all’investimento sulla casa, sia da parte di giovani coppie che con le attuali favorevoli condizioni di mutuo sono sicuramente più favorevoli ad impegnarsi in un acquisto che in un affitto. C’è anche una buona parte di investitori indirizzati su immobili di piccolo taglio, soprattutto in città, sempre richiesti per le locazioni. Non meno importanti le famiglie in crescita che desiderano ambienti più grandi, passando per esempio dall’appartamento alla casa con giardino. A tale proposito stiamo rilevando sempre una maggiore richiesta di soluzione abitative con giardino o terrazzo, immobili che proprio per la loro caratteristica sono sempre ben quotati in quanto meno disponibili.

Vista la vostra passata presenza, come vedete la manifestazione

La casa in piazza? Partecipo sempre con entusiasmo a questo ormai consueto evento immobiliare. Personalmente lo vivo come quando faccio i preparativi per il Natale, mi piace molto. E’ un’ottima vetrina per farsi conoscere ed è piacevole incontrare personalmente i clienti, ascoltare e discutere delle loro esigenze, fare addirittura delle consulenze mirate, insomma avere un rapporto con le persone che va al di là di una fredda a mail di informazioni o di una veloce telefonata. Pensiamo ai negozi aperti alla domenica, perché la gente ci va? Perché non ha tempo in settimana, e se pensiamo quanto tempo richiedono la ricerca e tutte le considerazioni che si fanno quando si cerca una casa è facile capire perché “La Casa in Piazza” nel week end riscuote successo. Inoltre in questo evento ho riscontrato un rapporto di collaborazione e, oserei dire, di complice amicizia fra i colleghi partecipanti, siamo uniti e questo è bello.

Cosa vi aspettate da questa edizione?

L’interesse concreto dei clienti acquirenti o venditori, i giusti contatti per concludere delle buone transazioni.

Una curiosità legata alla sua esperienza nelle passate edizioni

Ricorderò sempre la 1^ edizione del 2010. Ci fu un afflusso di gente inaspettato, non si riusciva quasi a camminare, un successo per tutti. Mi era capitata una postazione che ritenevo sfavorevole, invece si rivelò fortunata: 4 vendite! Scelsi una campagna un po’ insolita ma che ancora oggi piace.