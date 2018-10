Cinghialata per l’asilo dall’Acqua di Casciago

Pranzo in famiglia domenica all’oratorio di Casciago che ospiterà la “Cinghialata” promossa dai gentitori per raccogliere fondi a sostegno della scuola dell’ infanzia “Asilo A. Dell’Acqua” di Casciago.

L’appuntamento è alle ore 12 per degutare piatti di stagione a base di Polenta da condire con cinghiale in umido, gorgonzola o formagella del luinese. Per i piu’ piccoli sarà possibile ordinare trancio di pizza margherita.