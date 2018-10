Il Quarto Stato festeggia il settimo anno (e ricorda il Sessantotto)

Il circolo Quarto Stato festeggia il settimo anno di attività: sette anni per un luogo di aggregazione, di proposta culturale, di musica e idee, in uno spazio che ha le idee chiare ma è aperto a tutti. La festa animerà il fine settimana del 19-20 ottobre, con una doppia serata.

Al venerdì la serata di festa propone “Anche da qui è passato il Sessantotto”: parole e musica con Radio Popolare, Naima (Black Beat Movement) e Teo (Rootical Foundation). Un momento per far rivivere e fare memoria della stagione del Sessantotto, anno di protagonismo sociale e giovanile e con molte sfide davanti.

Partecipano alla serata Gianpiero Kesten, conduttore del programma settimanale di Radio Popolare dedicato al Cinquantesimo del Sessantotto, e Massimo Ceriani, che racconterà il Sessantotto nella dimensione locale (anche da qui passò, come recita il titolo. Nella stessa sera musica live con NAIMA & Mr. T.O. (outta Black Beat Movement & Rootical Foundation).

In apertura della serata sarà anche premiato il vincitore del concorso “Rivestiamo il Circolo”, il Contest per ridisegnare l’immagine grafica del Quarto Stato. E saranno in vendita le prime magliette.

Sabato 20 ottobre invece è la serata del “Compleanno in musica”, Waltz And The Cosmic Gees propongono “uno spaziale concerto con classici italiani e internazionali targati 1968”

In entrambe le sere possibilità di cenare e dopo gli eventi brindisi e dolce per tutti alla salute del Circolo.

Venerdì 26 ottobre i festeggiamenti proseguiranno con “Casa del Popolo”, spettacolo teatrale presso lo Sbocc a cura del Teatro dell’Argine e il contributo di LegaCoop.