Deontologia e diffamazione, se ne parla a Glocal con gli avvocati

Appuntamento con la deontologia professionale a Festival Glocal 2018 con l’incontro dal titolo “Giustizia e rapporto con i media: i confini della deontologia e la diffamazione a mezzo stampa”.

La deontologia ma soprattutto la normativa e gli aspetti civilistici e penalistici da conoscere per chi scrive di cronaca nera e di cronaca giudiziaria. Oltre alla teoria e all’esposizione delle leggi di riferimento, verranno citati casi concreti che hanno fatto e stanno facendo la storia della cronaca giudiziaria.

Parteciperanno Alessandro Galimberti presidente dell’Ordine Giornalisti della Lombardia e giornalista del Sole 24 Ore, l’avvocato Sergio Martelli, presidente Albo degli avvocati della provincia di Varese, i colleghi Alberto Merlo e Stefano Toniolo, coordina Orlando Mastrillo, giornalista di Varesenews.

Appuntamento in sala Napoleonica a Ville Ponti (via Litta, Varese) venerdì 9 novembre dalle 14,30 alle 16,30. L’incontro vale 4 punti di deontologia per la formazione continua dei giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti.

