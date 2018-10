Due denunciati per droga dalla polizia

Nella giornata di ieri, lunedì, sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio un cittadino albanese e uno italiano, entrambi di 22 anni.

Il primo, durante un posto di controllo effettuato nel tardo pomeriggio dalla Squadra Volante, è stato trovato in possesso di circa 2 gr. di cocaina, suddivisa in quattro involucri, più di 2.000 euro in banconote e 240 franchi svizzeri: droga e denaro posti sotto sequestro e soggetto denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per immigrazione clandestina.

A inizio serata, un giovane italiano, alla vista della Volante e intuendo l’imminente controllo, si è dato alla fuga, abbandonando un involucro in cellophane, all’interno del quale sono stati rinvenuti vari quantitativi di hashish, marijuana e cocaina, già suddivisi in dosi, pronte per la cessione.

Il soggetto, che non è stato più rintracciato, ma noto agli agenti, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, rientra anche la repressione nei confronti dei consumatori. Sempre ieri, nella tarda mattinata, i Poliziotti di quartiere hanno denunciato al Prefetto un ventenne trovato in possesso di marijuana: rischia la sospensione della patente e il divieto di espatrio, gli è però data l’occasione di intraprendere un programma terapeutico e socio-riabilitativo.