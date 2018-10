Due voci e due chitarre per la notte blues al Nuovo

E’ un concerto davvero inusuale il secondo appuntamento della rassegna “Note di Scena”, ospitato giovedì 4 ottobre alle ore 20.45 al Cinema Teatro Nuovo di Varese (via dei Mille, 39). Una serata all’insegna della musica blues, dal titolo Black&White Blues Night, dove sul palco si alterneranno due coppie molto conosciute non solo in Italia, ma nei festival internazionali.

Parliamo di Anita Camarella e Davide Facchini (voce e chitarra, ukulele), e di Veronica Sbergia e Max De Bernardi (voce, ukulele, washboard e chitarra) che costruiranno un ponte musicale dagli Stati Uniti all’Italia, dal blues nero di Veronica Sbergia e Max De Bernardi allo swing italiano e americano di Anita Camarella e Davide Facchini. Due voci e due chitarre dallo stile diverso che ci regaleranno due spettacoli in uno, ricchi di musica, storie, aneddoti e curiosità. Con un finale a sorpresa. Ingresso: intero € 12 – ridotto associazioni e over 65 € 10