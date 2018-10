Giovedì i funerali di Anna Rossi

Sono stati fissati i funerali di Anna Rossi vedova Siliprandi, la donna investita e uccisa da un’auto in via Nino Bixio a Varese nei giorni scorsi.

Le esequie si terranno giovedì 25 ottobre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Giubiano, a pochi passi dal luogo dell’incidente, nel quartiere dove lei abitava e nella chiesa che frequentava ogni domenica. Al termine della liturgia la salma proseguirà poi per il tempio crematorio.

Per chi la conosceva e vuole darle l’ultimo saluto, presso la sala commiato delle onoranze funebri Zanzi, in via Dandolo 11, è possibile farle visita, mercoledì 24, dalle 14 alle 18.