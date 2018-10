Via Nino Bixio: com’era all’ora dell’incidente

Siamo andati, esattamente 24 ore dopo, a vedere via Nino Bixio a Varese nella stessa ora del tragico incidente dove ha perso la vita Anna Rossi.

Nella gallery, la situazione davanti alle strisce pedonali dove è avvenuto il fatto: il lampione sopra le strisce pedonali era illuminato, ma il buio era ancora di quello notturno.

I lampioni spenti (in realtà solo uno, più uno fioco) denunciati dai lettori ci sono ma sono più in là, verso la Camera del Lavoro. Certamente, il nuovo contratto comunale per l’illuminazione stradale a led, che ha visto l’avvio dei lavori proprio un paio di giorni fa, non può che migliorare la situazione.

Malgrado fossero quasi le sette di mattina (nelle foto, la situazione alle 6.50) si trattava comunque di una situazione di buio notturno, complici anche gli ultimi giorni di ora legale: secondo l’ora solare sarebbero infatti le 5.50.

Ora solo le indagini possono riscostruire le dinamiche dei fatti: al lavoro ci sono, fin dal momento del tragico incidente, gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Matteo Ferrario, mentre le indagini sono coordinate dal pm Massimo Politi.