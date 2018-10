Gli ambulatori ospedalieri di Besozzo si spostano a Laveno

Da domani, venerdì 19 ottobre, sarà chiusa la sede di Besozzo dell’ASST dei Sette Laghi.

Oltre allo sportello CUP, il provvedimento riguarda anche l’ambulatorio vaccinale, afferente all’area territoriale Montana dell’ASST, e l’ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile alle dirette dipendenze della struttura che ha sede all’Ospedale Del Ponte.

Tali servizi continueranno ad essere erogati nella sede di Laveno Mombello, in via Ceretti, 8. Il trasloco porterà i servizi ad essere accorpati a quanto viene già erogato nella sede di Laveno (per i dettagli,http://www.asst-settelaghi.it/area-distrettuale/laveno).

Il servizio vaccinale pediatrico, quindi, riprenderà immediatamente mentre per l’ambulatorio di Neuropsichiatria occorrerà attendere il 29 ottobre, non appena sarà conclusa la fase di trasloco.