Halloween in biblioteca: doppio appuntamento

La Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari” di via Cairoli dedica due appuntamenti da brivido alla festività di Halloween.

Il primo è in programma per sabato 20 ottobre dalle ore 15.30 con “Mostri nel kamishibai“, letture animate a tema con l’utilizzo del teatrino giapponese. Le storie così raccontate saranno poi fonte di ispirazione per il laboratorio da paura che seguirà.

Mercoledì 31 ottobre la lettura animata a tema horror inizierà alle 16.30 e prevede la partecipazione attiva dei bambini, che potranno presentarsi in biblioteca mascherati a tema.

Entrambe le attività sono adatte ai bambini dai 6 anni.

Ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni scrivere a biblioteca.ragazzi@comune.varese.it oppure 0332 255050