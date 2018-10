“Han preso via Piemonte per un orinatoio”

Ci scrive ( e ci invia la foto sopra) una lettrice: nella sua via di Varese accadono ormai da troppo tempo episodi spiacevoli, contro uno dei muri delle case.

“Protagonisti” sono i cani a passeggio, e probabilmente anche uomini, che hanno scambiato quel muro per un orinatoio: la lettrice richiama tutti a una maggiore civiltà.

Da mesi il marciapiede è pisciato da cani della zona, di sicuro anche da umani, l’odore è indecente..quel tratto serve tante persone che raggiungono le varie abitazioni, il medico, il parco..come si vede insiste sul luogo anche la fermata della Z.

Non sappiamo come fare, ma i cani non possono urinare da un’altra parte??? Ma ai loro padroni non fa schifo camminare sull’urina tutti i giorni?

Possibile che non esiste più nessuno che denunci queste “piccole” cose ma che rendono ogni quartiere sempre più degradati? Fa schifo anche solo percorrerlo ma a quando pare sono tutti ciechi e senza olfatto (..e col caldo che fa , credetemi l’odore è orrendo)

Grazie se riuscite a segnalare

Lara