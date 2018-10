“La Casa in Piazza, un vantaggio per chi cerca casa: mostra 300 case disponibili in due ore”

Dino Vanetti è, oltre che contitolare di Novintermedia Varese, anche una delle colonne de La Casa in Piazza: da vicepresidente di Fimaa varese, l’associazione di intermediatori legata a Confcommercio, praticamente l’ha vista nascere. Per questo un suo sguardo su questa manifestazione, che come di consueto si terrà nelle sale della Camera di Commercio di Varese, in piazza Monte Grappa, è uno sguardo a suo modo “storico”.

Qual è lo stato del mercato immobiliare a Varese e dintorni?

«Qualche numero di compravendita c’è, anche se ancora non sono cifre eclatanti. Abbiamo ancora prezzi in calo nelle parti meno appetibili delle città, le direttrici in entrata in particolare, come viale Valganna o viale Belforte: i prezzi lì stanno ancora scendendo. Il target delle case è medio- basso, determinato dal fatto che con i prezzi ancora in discesa chi ha una bella proprietà tende ad aspettare, ma bisogna ammettere che le vendite ricominciano. Non siamo ancora soddisfatti, però forse cominciamo a vedere la fine del tunnel, a anche un po’ di luce»

Voi siete tra i fondatori de La Casa in piazza, come giudicate dopo tanti anni questa manifestazione?

«Per noi è un appuntamento molto importante, a cui teniamo molto. Dobbiamo ringraziare Camera di Commercio perché si è da sempre data da fare ed è sempre disponibile per questo settore: in questo dobbiamo ringraziare in particolare Mauro Temperelli, e per queste ultime edizioni, il presidente Fabio Lunghi. La manifestazione ben strutturata, e utile non solo per noi: in un paio d’ore chi viene si trova davanti un portafoglio di duecento-trecento immobili da visionare, tra l’altro presentato da agenzie qualificate, sotto il cappello della Camera di Commercio e con dei notai in appoggio: una bella sicurezza in più per il privato che compra o vende. E’ quindi importante per noi, che facciamo da intermediari, ma soprattutto per i privati che vendono e comprano immobili»

L’Home page di Novintermedia Varese

Cosa vi aspettate da questa edizione?

«In realtà non ci aspettiamo nulla di diverso dal solito, ma ci aspettiamo un buon flusso di persone: perchè i dati ci confortano in tal senso. Il mercato è ripartito, le banche sono tornate a erogare mutui. Non è casuale che l’unica banca presente quest’anno non sia nemmeno una banca del territorio. Perchè quelle del territorio hanno ricominciato a macinare prestiti senza bisogno di pubblicità»

C’è un ricordo, una curiosità legata alla casa in piazza?

«Non c’è un ricordo in particolare, ma un fatto davvero importante e “miracoloso” per un settore come il nostro: un pregio della Casa in Piazza è stato quello di avvicinare noi operatori. Metterci fisicamente vicini, in stands uno accanto all’altro, ha consentito un idem sentire tra noi. I mediatori sono nel dna degli individualisti: la casa in piazza ha fatto il miracolo di creare una squadra».