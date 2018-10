“La casa in piazza, una vetrina per farsi conoscere e confrontarsi con i colleghi”

«Un’occasione per farsi conoscere e incontrare persone interessate al mercato immobiliare e possibili nuovi clienti». Simone Ferraro di F&T Immobiliare si prepara a partecipare all’edizione 2018 di“La casa in piazza”, l’evento che si svolgerà il 20 e 21 ottobre dalle 10 alle 19 alla Camera di Commercio di Varese.

Ferraro, qual è lo stato del mercato immobiliare nella zona nella quale operate?



«Il mercato immobiliare attuale è in ripresa, parlando di numero di compravendite, mentre la tendenza dei prezzi delle abitazioni è in continuo ribasso. Purtroppo dal 2006 ad oggi si parla di un calo del 30 per cento».

In base alla vostra esperienza, come valutate la manifestazione “La casa in piazza”?

«La Casa in Piazza è un’ottima opportunità per confrontarsi con colleghi e una bella vetrina, in una location fantastica, per esporre i propri immobili. L’edizione 2018 spero mantenga la tendenza degli anni passati, con un alto numero di visitatori e che si possa portare a portare a casa qualche buon “contatto”».

Quali caratteristiche e peculiarità contraddistinguono la vostra agenzia?



«Siamo un team formato da professionisti, tutti iscritti all’albo dei mediatori. Abbiamo tre sedi, Besozzo, Varese e Sesto Calende quindi comprendiamo un grossa fetta del territorio Varesino potendo offrire alla clientela numerose soluzioni immobiliari».