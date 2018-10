La grande Orchestra di Bruxelles in scena al teatro

Domenica 28 ottobre, alle 17,30 il grande Sir Roger Norrington dirigerà l’Orchestra del Conservatorio Reale di Bruxelles nella Quarta Sinfonia di Mahler al Teatro Openjobmetis di Varese. “Viaggio in Italia” è il risultato di anni di collaborazione ed amicizia tra Accademia Europea Villa Bossi ed alcuni fra i più importanti Conservatori europei.

Un tour di tre date: Stresa, Varese e Busto. Per Varese il Teatro Openjobmetis partecipa a questo progetto che prevede di portare le Orchestre del Conservatorio Reale di Bruxelles, del Conservatorio Superiore di Colonia e del Mozarteum di Salisburgo per un grande progetto sinfonico e far vivere ai migliori giovani talenti di questi Conservatori l’esperienza del “Viaggio in Italia” che da secoli porta nel nostro Paese artisti ed intellettuali d’oltralpe, da Goethe a Mozart. Giovani musicisti di talento, provenienti da eccellenti esperienze di studio musicale, si esibiranno sui palchi del Verbano e del Varesotto, concretizzando così un progetto culturale, sociale e formativo di grande importanza.

Il primo ‘Viaggio’ sarà quello degli orchestrali provenienti dal Conservatorio Reale di Bruxelles, con la meravigliosa Quarta Sinfonia di Mahler: domenica 28 ottobre alle 17,30 si esibiranno al Teatro Openjobmetis diretti da un artista di fama internazionale, il Maestro Sir Roger Norrington, uno dei più grandi direttori del nostro tempo. L’iniziativa “Viaggio in Italia”, che mira ad organizzare tre differenti tour di orchestre sinfoniche ogni anno, è una scommessa che si fonda sulla convinzione di una sincera ed entusiastica partecipazione del pubblico, che invitiamo calorosamente ad aderire a questo nuovissimo progetto per dimostrare che la grande musica è per tutti.

Le prenotazioni sono aperte, recatevi in teatro, contattatelo: 0332 247897 – biglietteria@teatrodivarese.it o acquistate i vostri biglietti su www.ticketone.it

Biglietti: € 25,00

Ridotto -18 e +65 anni: € 15,00

Prenotazioni

Teatro Openjobmetis, Varese

0332 247897

biglietteria@teatrodivarese.it

e www.ticketone.it