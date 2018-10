La SCS vuole sbloccarsi sul parquet di Ponzano

Trasferta in Veneto per la SCS Varese ’95 alla ricerca della prima vittoria in Serie A2 dopo tre sconfitte all’esordio nella nuova categoria. La squadra di Lilli Ferri giocherà al PalaMazzali di Ponzano contro le padroni di casa allenate da Maurizio Sottana, padre dell’azzurra Giorgia, oggi al Fenerbahce.

A differenza di Varese, la Plyglass ha già rotto il ghiaccio in questo campionato e aggiungerà proprio sabato sera al proprio roster l’esperta Gloria Vian che va ad aggiungersi a una squadra che ha confermato molte protagoniste della recente promozione.

«Noi dovremo far partire tutto dalla difesa – spiega Ferri alla vigilia – che dovrà essere attenta e aggressiva come nell’ultima gara». Quella che la SCS ha perso con onore ad Azzate contro la capolista Castelnuovo Scrivia. «In questo modo migliorano anche le scelte in attacco e le percentuali di tiro. E un altro fattore da tenere presente sarà il controllo delle palle perse».

L’allenatrice biancorossa poi lancia un appello alle sue giocatrici: «Il nostro gruppo è forte se tutte danno il proprio contributo (non a caso il nomignolo della squadra è “il Branco” ndr): non possiamo permetterci passi falsi da parte di nessuna».