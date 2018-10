Lo Yaka vince anche a Milano

SABATO 20/10/2018 MILANO

BOCCONI SPORT TEAM 0 VS

YAKA VOLLEY 3 20/25 28/30 20/25

Somaini 3, Ferrario 14, Aliverti 4, Bernasconi 10, Daverio 13, Bollini 16, Caletti L’1, Abu Zeid L2, N.E.

Favaretto ,Tosi ,Gasparini A.

Seconda trasferta consecutiva con una vittoria per 3-0.

Yaka arriva determinato in quel di Milano per sfidare la prestigiosa Bocconi.

Si inizia super tesi punto a punto con molti errori in attacco, servizio buono e rice molto positiva… Si va avanti punto a punto subendo troppi palloni facili in modo troppo superficiale, sul 18_18 i ragazzi di Malnate grazie ad un ace si distaccano e rimangono avanti chiudendo il set in nostro favore.

Il secondo vede il gruppo più reattivo e sicuro, gli errori diminuiscono e, trascinati da Capitan Bollini, arriva anche il secondo parziale, da segnalare anche il grande nervosismo degli avversari che subiscono anche un cartellino giallo per proteste….

Anche questo nella prima parte va avanti punto a punto sino a quando Yaka, ancora dopo due ottimi servizi scappa e chiude il set. Nel terzo i ragazzi mollano gli ormeggi e asfaltano una Bocconi che rimane inerme davanti alla nostra cavalleria che con l’ottima regia di Somaini porta a casa l’intero bottino…