Da lunedì cantieri e chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

(foto di Luca Sacchet)

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sono in programma da lunedì 29 ottobre diversi interventi di manutenzione, che comporteranno le seguenti chiusure notturne:

– il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate/Milano, sarà chiuso per due notti consecutive con orario 22-05, dalle 22 di lunedì 29 ottobre alle 05 di mercoledì 31 ottobre.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente allo svincolo Lago di Como, si dovrà proseguire su Via Bellinzona e successivamente sulla SP17, con rientro in autostrada allo svincolo di Como Centro, per proseguire in direzione di Lainate/Milano;

– il tratto compreso tra Como Centro-Chiasso, verso la Svizzera, sarà chiuso per una notte, dalle 22 di lunedì 29 ottobre alle 05 di sabato 30 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si dovrà proseguire sulla SP17 seguendo le indicazioni per Chiasso, fino a Via Bellinzona;

– l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate/Milano, sarà chiusa per una notte, dalle 22 di lunedì 29 ottobre alle 05 di sabato 30 ottobre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Fino Mornasco, al km 30+000;

– l’entrata dello svincolo di Turate, verso Lainate/Milano, sarà chiusa per una notte, dalle 22 di martedì 30 ottobre alle 04 di mercoledì 31 ottobre.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Saronno, al km 15+500.