Malika Ayane in concerto a Varese. L’appuntamento è per il 1 febbraio 2019 al Teatro di Varese, in piazza Repubblica per una tappa del suo Domino Tour.

Il Domino Tour di Malika Ayane prende il via a novembre e dicembre 2018 per poi riprendere a girare lo Stivale con l’anno nuovo. Il tour è seguito all’uscita dell’album Domino, progetto discografico che segna i dieci anni di carriera dell’artista.

I biglietti per il concerto di Varese sono in vendita su ticketone: Platea € 46,00, 1° Galleria € 42,00, 2° Galleria € 38,00.

Il sito del teatro di Varese