Mastini che scossa: prima vittoria esterna

I Mastini reagiscono nel migliore dei modi agli scossoni sulla panchina (dimissioni di Cacciatore, interim di Malfatti e da lunedì squadra a Da Rin) e trovano una vittoria da tre punti sulla difficile pista di Bressanone.

Vittoria meritata quella dei gialloneri che passano 6-4 in trasferta ma che comandano il match fin dal primo parziale concluso con un netto 4-1. Bel segnale di vivacità in un momento in cui ci saranno inevitabili scossoni tecnici visto il cambio di “manico”.

In Alto Adige senza Andreoni, Barban e Perna, i Mastini sono prima andati sotto per una rete di Messner ma poi hanno reagito segnando quattro reti in poco più di 10′ con quattro diversi uomini: Raimondi (azione splendida), Franchini, Malacarne e M. Mazzacane, tutti con squadre al completo. Un punteggio (1-4) ben difeso da Menguzzato, stavolta titolare.

Il vantaggio ospite si allunga a inizio ripresa quando Privitera finalizza un contropiede di Franchini respinto dal portiere Kosta. Da quel momento i Falcons iniziano a premere e a cercare il tutto per tutto per rientrare ma il periodo trascorre senza altre marcature sino al 2-5 quasi allo scadere (in power play) di Demetz.

Negli ultimi 20′ il Varese soffre per qualche penalità (anche doppia) ma segna addirittura con l’uomo in meno grazie a Franchini: 2-6. Nel finale vanno in gol Rizzo e Rainer ma per il Bressanone è troppo tardi: il Varese vince e conquista il primo successo esterno della stagione.

BRESSANONE – VARESE 4-6 (1-4; 1-1; 2-1)

RETI: 2’46” (B) Messner (Scardoni, Braito) PP1, 8’52” (MV) Raimondi (Odoni, Teruggia), 13’05” (MV) Franchini (Vanetti, Cesarini), 16’09” (MV) Malacarne (Belloni), 19’47” (MV) M. Mazzacane (Franchini), 21’53” (MV) Privitera (Franchini, Grisi), 39’45” (B) Demetz (Casanova, Scardoni) PP1, 50’31” (MV) Franchini SH1, 52’35” (B) Rizzo (Mair), 57’23” (B) Rainer (Tauber, Mair)

VARESE: Menguzzato (Bertin), Grisi, Belloni, F. Borghi, E. Mazzacane, Cortenova, Cesarini, Papalillo, Di Vincenzo, Vanetti, Franchini, Odoni, Teruggia, Raimondi, Privitera, M. Mazzacane, F. Borghi, Malacarne, Sorrenti, Pirro. All. Malfatti.