Openjobmetis – Trento in diretta da Masnago

Scende in campo a mezzogiorno l'Openjobmetis che ospita a Masnago la Dolomiti Energia Trento, orfana di Gomes.