Pesticidi e OGM: ripartono le Serate della Scienza

Quattro appuntamenti con la Scienza. Riprendono all’Insubrias biopark il ciclo di incontri, aperti al pubblico, gratuiti , giunti alla V edizione.

Le serate sono organizzate dall’Istituto di Ricerca per la Vita in collaborazione con l’associazione ScientificaMente di Cislago.

Si parte GIOVEDI’ 25 OTTOBRE, ALLE 21, aula Magna dell’Insubrias biopark di via Lepetit a Gerenzano con una serata dedicata a ogm, pesticidi e cibo. L’incontro sarà tenuto dal professor Piero Morandini, ricercatore in Fisiologia vegetale e docente in Biotecnologie industriali vegetali della Università degli Studi di Milano. Il punto di partenza è un concetto fondamentale, forse non considerato con l’importanza che meriterebbe nella società moderna, ovvero che la natura è la vera sorgente di cibo e che la maggior parte delle persone è come se l’avesse dimenticato, poiché si è perso proprio il contatto con la natura stessa. Si parlerà anche di ogm e pesticidi. E il pubblico potrà scoprire cos’è la “sindrome da domesticazione”, quali sono i pesticidi naturali e quali i rischi del rifiuto delle conoscenze accumulate nel corso di millenni nel campo del cibo e alimentazione.

«Siamo arrivati al quinto anno – commenta Andrea Gambini, direttore dell’Insubrias biopark – e con le precedenti edizioni abbiamo offerto al nostro numeroso pubblico un patrimonio di conoscenze che vogliamo continuare ad alimentare. La formula degli incontri resta invariata e ogni serata prevede la presenza di relatori autorevoli. Cambiano però gli argomenti che di volta in volta verranno affrontati e la cui scelta è stata condivisa con l’associazione Scientificamente, realtà con la quale abbiamo lavorato fin dall’inizio e in maniera proficua, a questo progetto che ha l’obiettivo di promuovere l’importanza della ricerca, ma anche cultura, conoscenze e di stimolare riflessioni su argomenti, certamente scientifici, ma anche di grande attualità».

IL CALENDARIO

25 ottobre,”Pesticidi, OGM e cibo: cosa ci fa paura? E cosa invece dovremmo temere?”, relatore Piero Morandini.

22 novembre, “Storie periodiche: aneddoti e curiosità sulla scoperta degli elementi chimici della tavola periodica”, relatori Dario Alberio, enologo e dottor Riccardo Lucentini, Chimico industriale.

17 gennaio,“Viaggio nel corpo umano con la diagnostica per immagini” relatore dottor Alfredo Goddi.

21 febbraio, “History food: l’uomo e il cibo nel corso della storia” relatore dottoressa Giovanna Marini, archeologa.