Da piazza Ragazzi del ’99 al Kent, ha chiuso Stocknonstop

L’ha scritto sulla vetrina ormai chiusa, lo scrive anche su facebook: Stocknonstop, il negozio dei grandi affari che per 9 anni è stato un punto di riferimento in piazza Ragazzi del 99, in pieno centro a Varese, con i suoi affari temporanei ogni settimana diversi, ha concluso la sua storia.

A salutare è Lisa, che per tutti questi anni ha accolto i clienti: «…. Il giorno è arrivato… Ragazzi si chiude!!!! – scrive su Facebook – Volevo ringraziare con tutto il cuore tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura… Tutti coloro che ci sono stati… Sappiate che vi ricorderò per sempre con tanto affetto… Comunque è la fine di questo negozio, di questa storia qui a Varese ma vi terrò aggiornati, per chi avrà voglia di seguirmi… Sul nuovo inizio di Stock non stop (anche se non si chiamerà più così) a Folkestone in Inghilterra. Grazie per aver fatto parte della mia vita per nove anni. Mi sono davvero divertita con voi! Auguro a tutti di essere felici. Lisa».

Lisa, nella sua foto su Facebook

L’esperienza quindi si sposterà nel sud dell’Inghilterra, nel Kent, vicino a Dover: non resta che restare “sintonizzati” con Lisa, anche se da lontano.