Prevenzione e salute: screening gratuiti di occhio e cuore

Fondazione Raimondi Francesco avvia, in collaborazione con le amministrazioni comunali locali, attività gratuite di screening e incontri informativi per la salute e la prevenzione.

Già nelle prossime settimane si entra nel vivo del progetto “Salute: conoscere e prevenire” con gli incontri dedicati alla prevenzione dell’occhio (glaucoma) e del cuore (patologie cardiovascolari). Più avanti è inoltre previsto un approfondimento sui disturbi dell’apprendimento e bisogni educativi speciali.

I primi appuntamenti sono dedicati allo screening del glaucoma, in collaborazione con i Comuni di Gorla Minore e Gorla Maggiore: domenica 21 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, presso il Poliambulatorio di Fondazione Raimondi (via Volta, Gorla Minore). La giornata di visite gratuite è rivolta ai cittadini over 60 dei due specifici comuni ed è anticipata da due serate informative: giovedì 18 e venerdì 19 ottobre alle 21.00, rispettivamente a Gorla Minore presso l’Auditorium Comunale” Peppo Ferri e a Gorla Maggiore presso la Sala Carnelli in via Toti 5.

In novembre due nuove date da mettere in calendario per la prevenzione legata al cuore: venerdì 16 novembre il dott. Michele Pappalettera, cardiologo, tratterà di temi e approfondimenti sulle patologie cardiovascolari (ore 21, Gorla Maggiore, Sala Carnelli, via Toti 5). Domenica 18 novembre dalle 9 alle 16 l’appuntamento è invece inFondazione Raimondi per effettuare un elettrocardiogramma gratuito (per i cittadini di Gorla Maggiore).

Infine il 25 gennaio 2019 ancora d’intesa con Gorla Maggiore, la dott.ssa Tristana Castignanò, neuropsichiatra infantile, si confronterà sui temi dei disturbi dell’apprendimento e dei bisogni educativi speciali. L’incontro vuole rispondere ad una sempre crescente necessità di supporto alle famiglie che devono far fronte ad eventuali difficoltà cognitive dei propri figli.

Gli screening sono gratuiti previa prenotazione: T. 0331.601133 – interno 201 | dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17.