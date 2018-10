Prezzi calmierati e accesso al credito, e il mercato della casa riparte

Maurizio Vernizzi, titolare dello Studio Malnate sos, è il referente dell’agenzia Tecnocasa di Malnate. Alla vigilia dell’apertura di “La casa in piazza 2018” a cui parteciperà con le sue proposte, abbiamo chiesto un suo parere sull’attuale situazione del mercato immobiliare.

Qual è lo stato del mercato immobiliare nella nostra zona? «Il mercato immobiliare nella nostra zona risulta essere particolarmente vivace ormai da un paio d’anni. Il motivo principale è la riapertura all’accesso al credito delle banche, ma anche i prezzi sicuramente più calmierati hanno inciso. Per il mercato medio che trattiamo in molti casi i prezzi hanno cessato la tendenza al ribasso. Le richieste sono in aumento ma la disponibilità di spesa è costante».

Vista la vostra passata presenza a questa manifestazione qual è la vostra opinione su ” La casa in piazza”? «La casa in piazza è sempre una bella vetrina che va incontro al potenziale cliente, a noi ha dato sempre un discreto riscontro, ed è molto importante esserci».

Cosa vi aspettate da questa edizione? «Da questa edizione ci aspettiamo innanzitutto un aumento delle presenze».

C’è qualche episodio curioso o un cambiamento nella vostra attività legato alla manifestazione? «Episodi curiosi no, ma ci ha spinto ad utilizzare di più i social e i canali pubblicitari per proporre gli immobili che abbiamo esposto in bacheca in occasione della manifestazione in Camera di Commercio».